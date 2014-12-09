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GIGABYTE GA-G41M-ES2L

GIGABYTE GA-G41M-ES2L
MB LGA 775
LGA775 / G41 / 2×DDR2 Slot / 4×SATA / 1×PCI-E x16 / 1×PCI-E x1 / 2×PCI / VGA / mATX
Новый аналог ~5 300 ₽
GIGABYTE GA-G41M-ES2L
Китай2010
5.0
GIGABYTE GA-G41M-ES2L REV. 1.0 / Стандартная планка
Материнская плата б/у GIGABYTE GA-G41M-ES2L REV. 1.0 в рабочем состоянии.

GIGABYTE GA-G41M-ES2L REV. 1.0
1×LGA775, G41, 2×DDR2, 4×SATA2, 1×GbL, 1×PCI-e 16X, 1×PCI-E 1x, 2×PCI, 4×USB2.0, 2×PS/2, COM, LPT, VGA, MIC IN / LINE OUT JACK 3.5
В комплекте задняя планка крепления в корпус.

>>>Тестирование:
>Слоты 2×DDR2 - 2×OK
>Слоты 4×SATA - 1×OK / 3× не проверялись
>Гнездо 4×USB2.0 - 4×OK
>Гнездо jack audio 3.5 - 3×не проверялись
>PS/2 keyboard - не проверялся
>PS/2 mouse - не проверялся
>COM - не проверялся
>LPT - не проверялся
>LAN RJ45 - OK
>VGA - OK
------------------------------------
MB BIOS: сброс пароля и загрузка настроек по умолчанию - OK
MB BIOS: вход и конфигурирование начального запуска - OK
MB BIOS: часы и батарея CMOS - OK
------------------------------------
Тестовая загрузка OС - OK / Windows 10
Тестирование при 100% нагрузке CPU+RAM - OK / AIDA64 / 00:30:00
Температура CPU при 100% нагрузке: до 54°C (E5300 65W)
------------------------------------
>>>Осмотр внешнего состояния:
>MB: повреждения компонентов / "вздутые" конденсаторы - не обнаружены.
>MB: Имеются повреждённые ножки на сокете
б/у рабочая

ASUS H81M-K

ASUS H81M-K
MB LGA 1150
LGA1150 / H81 / 2×DDR3 Slot / 4×SATA / 1×PCI-E x16 / VGA / DVI-D / mATX
Новый аналог ~3 699 ₽
ASUS H81M-K
Китай2016
5.0
ASUS H81M-K REV. 1.01 / Стандартная планка
Материнская плата б/у ASUS H81M-K REV. 1.01 в рабочем состоянии.

ASUS H81M-K REV. 1.01
1×LGA1150, H81, 2×DDR3, 2×SATA2, 2×SATA3, 1×GbL, 1×PCI-e 16X, 2×PCI-E 1x, 2×USB2.0, 2×USB3.0, 2×PS/2 , VGA, DVI-D, MIC IN / LINE OUT JACK 3.5
В комплекте задняя планка крепления в корпус.

>>>Тестирование:
>Слоты 2×DDR3 - 2×OK
>Слоты 4×SATA - 1×OK / 3× не проверялся
>Гнездо 2×USB2.0 - 2×OK
>Гнездо 2×USB3.0 - 2×OK
>Гнездо jack audio 3.5 - 3×не проверялись
>PS/2 keyboard - не проверялся
>PS/2 mouse - не проверялся
>LAN RJ45 - OK
>DVI-D - не проверялся
>VGA DSUB - OK
------------------------------------
MB BIOS: сброс пароля и загрузка настроек по умолчанию - OK
MB BIOS: вход и конфигурирование начального запуска - OK
MB BIOS: часы и батарея CMOS - OK
------------------------------------
Тестовая загрузка OС - OK / Windows 10
Тестирование при 100% нагрузке CPU+RAM - OK / AIDA64 / 00:30:00
Температура CPU при 100% нагрузке: до 44°C (Celeron G1820 53W)
------------------------------------
>>>Осмотр внешнего состояния:
>MB: повреждения компонентов / "вздутые" конденсаторы - не обнаружены.
>MB: отсутствуют следы эксплуатации, чистая, без пыли и грязи
б/у рабочая

Western Digital WD Re WD3000FYYZ

Western Digital WD Re WD3000FYYZ
HDD 3.5" SATA
HDD3.5 / 3TB / 7200rpm / 64Mb / SATA 6GB/s
Новый аналог ~9 899 ₽
Western Digital WD Re WD3000FYYZ
Тайланд2014.05
5.0
Western Digital WD Re WD3000FYYZ / 3TB / 7200 rpm / от 27866 до 33989 ч / 6 Gb/s
HDD накопитель б/у Western Digital WD Re WD3000FYYZ
MDL: WD3000FYYZ-01UL1B1

Данные накопители были извлечены из сервера SuperMicro.
На накопителе имеются следы пользования.
Время работы и число включений выявлено программой CrystalDiskinfo 8.17.0 - см. фото
Общее время работы: от 27866 до 33989 ч.
Число включений: от 3 до 10 раз

>>>Программа-тест: Victoria 5,37 HDD
Сектор начала тестирования: 0
Сектор конца тестирования: 4145872896
Протестировано от общего объема в %: 70.7
25ms сектора (серый): 2024288
100ms сектора (серый): 54
250ms сектора (серый): 0
1,0s сектора (зеленый): 20
3,0s сектора (оранжевый): 0
>ms сектора (красный): 0
BAD-сектора: 0

б/у рабочий

HGST HUH721212AL4204

HGST HUH721212AL4204
HDD 3.5" SAS
HDD3.5" / 12TB / 7200rpm / 256Mb / SAS 3.0 12Gbs
Новый аналог ~33 260 ₽
HGST HUH721212AL4204
222-021-001 8 шт на _Шереметьево-1 Тайланд2017.09
5.0
HGST HUH721212AL4204 / P/N: 0F29562 / 12TB / 7200 rpm / от 51875 до 52068 ч / 12 Gb/s
HDD накопитель б/у HGST HUH721212AL4204

CAPACITY : 12 TB
HGST HUH721212AL4204
P/N: 0F29562

Данные накопители были извлечены из сервера SuperMicro.
Для работы данных дисков требуется дополнительный контроллер HBA или RAID.

>>> Тестирование компонентов:
> Включение - ОК
> Инициализация в OC (Windows 10) - ОК
> Форматирование - ОК
> Время наработки в часах - от 51875 до 52068 ч.
> Режим передачи данных - SAS 12GB/s
> Скорость вращения шпинделя: 7200 rpm
> Температура - 25°C
> Макс.рабочая температура - 85°C
> Тест SMART R.Tester - См.Фото(скриншот)
б/у рабочий
HGST HUH721212AL4204
222-021-002 3 шт на _Шереметьево-1 Тайланд2018.01
5.0
HGST HUH721212AL4204 / P/N: 0F29562 / 12TB / 7200 rpm / от 34126 до 38260 ч / 12 Gb/s
HDD накопитель б/у HGST HUH721212AL4204

CAPACITY : 12 TB
HGST HUH721212AL4204
P/N: 0F29562

Данные накопители были извлечены из сервера SuperMicro.
Для работы данных дисков требуется дополнительный контроллер HBA или RAID.

>>> Тестирование компонентов:
> Включение - ОК
> Инициализация в OC (Windows 10) - ОК
> Форматирование - ОК
> Время наработки в часах - от 34126 до 38260 ч.
> Режим передачи данных - SAS 12GB/s
> Скорость вращения шпинделя: 7200 rpm
> Температура - 18°C
> Макс.рабочая температура - 85°C
> Тест SMART R.Tester - См.Фото(скриншот)
б/у рабочий

HP 857642-002

HP 857642-002
HDD 3.5" SAS
HDD3.5" / 10TB / 7200rpm / 256Mb / SAS 3.0 12Gbs
Новый аналог ~47 250 ₽
HP 857642-002
Тайланд2018.03
5.0
P/N: 857642-002 / GPN: 869349-002 / MB010000JWAYK / HUH721010AL5204 / 10TB / 7200 rpm / 37219 ч / 12 Gb/s
HDD накопитель б/у 

CAPACITY : 10 TB
Производитель - HP
Модель - MB010000JWAYK
HPE P/N: 857642-002
GPN: 869349-002
Производитель - HGST
Модель - HUH721010AL5204

Данные накопители были извлечены из сервера SuperMicro.
Для работы данных дисков требуется дополнительный контроллер HBA или RAID.

>>> Тестирование компонентов:
> Включение - ОК
> Инициализация в OC (Windows 10) - ОК
> Форматирование - ОК
> Время наработки в часах - 37219 ч.
> Режим передачи данных - SAS 12GB/s
> Скорость вращения шпинделя: 7200 rpm
> Температура - 19°C
> Макс.рабочая температура - 60°C
> Тест SMART R.Tester - См.Фото(скриншот)
б/у рабочий

INTEL DC S3700 SSDSC2BA400G3

INTEL DC S3700 SSDSC2BA400G3
SSD
SSD2.5" / 400GB / Intel PC29AS21CA0 / AES 256bit / SATA 6Gbs
Новый аналог ~32 160 ₽
INTEL DC S3700 SSDSC2BA400G3
Китай2015.06
5.0
INTEL DC S3700 SSDSC2BA400G3 / 400GB / 62842 ч / 6 Gb/s
Твердотельный накопитель б/у INTEL DC S3700 SSDSC2BA400G3

SA: H56594-200
FW: 5DV10270
PBA: G45366-201

Данные накопители были извлечены из сервера SuperMicro.
На накопителе имеются следы пользования.

Время работы и число включений выявлено программой CrystalDiskinfo 9.2.3 - см. фото
Общее время работы: 62842 ч.
Число включений: 3415 раз

Тестирование компонентов:
Включение - ОК
Инициализация в OC (Windows 10) - ОК
Форматирование - ОК
Температура - 29°C
Тест CrystalDiskInfo - См.Фото
Тест CrystalDiskMark - См.Фото
б/у рабочий

ASUS P5G41T-M LX2/GB

ASUS P5G41T-M LX2/GB
MB LGA 775
LGA 775 / G41 / 2×DDR3 Slot / 4×SATA / 1×PCI-E x16 / VGA / COM port / m-ATX
Новый аналог ~5 300 ₽
ASUS P5G41T-M LX2/GB
Китай2011
5.0
ASUS P5G41T-M LX2/GB REV. 1.03 / Стандартная планка
Материнская плата б/у ASUS P5G41T-M LX2/GB REV. 1.03 в рабочем состоянии.

ASUS P5G41T-M LX2/GB REV. 1.03
1×LGA775, G41, 2×DDR3, 4×SATA2, 1×GbL, 1×PCI-e 16X, 2×PCI, 4×USB2.0, 1×IDE, 2×PS/2 , VGA, COM-port, MIC IN / LINE OUT JACK 3.5
В комплекте задняя планка крепления в корпус.

>>>Тестирование:
>Слоты 2×DDR3 - 2×OK
>Слоты 4×SATA - 1×OK / 3× не проверялся
>Гнездо 4×USB2.0 - 4×OK
>Гнездо jack audio 3.5 - 3×не проверялись
>PS/2 keyboard - не проверялся
>PS/2 mouse - не проверялся
>LAN RJ45 - OK
>COM - не проверялся
>VGA DSUB - OK
>IDE - не проверялся
------------------------------------
MB BIOS: сброс пароля и загрузка настроек по умолчанию - OK
MB BIOS: вход и конфигурирование начального запуска - OK
MB BIOS: часы и батарея CMOS - OK
------------------------------------
Тестовая загрузка OС - OK / Windows 10
Тестирование при 100% нагрузке CPU+RAM - OK / AIDA64 / 00:30:00
Температура CPU при 100% нагрузке: до 54°C (E3400 65W)
------------------------------------
>>>Осмотр внешнего состояния:
>MB: повреждения компонентов / "вздутые" конденсаторы - Имеются на плате 4 вздутых конденсатора
>MB: отсутствуют следы эксплуатации, чистая, без пыли и грязи
б/у рабочая с 4 вздутыми конденсаторами

ASCOT A-300

ASCOT A-300
БП ATX 2.2X
300W / ATX12V v2.2
Новый аналог ~1 400 ₽
ASCOT A-300
Китай2007
5.0
ASCOT A-300 / 300W / ATX12V v2.2
Блок питания б/у ASCOT A-300

Наличие разъемов питания
Основной разъем питания - 20+4 pin.
Разъемы для питания процессора (CPU) - 1x 4 pin.
Количество разъемов 15-pin SATA - 1 шт.
Количество разъемов 4-pin Molex - 6 шт.
Количество разъемов 4-pin Floppy - 1 шт.
Длина основного кабеля питания - 40 см.
Длина кабеля питания процессора - 40 см.

>>>Проверка / осмотр:
>Целостность корпуса - без повреждений
>Провода - без повреждений и изломов
>Разъемы - без окисла, плотный, качественный контакт
>Вентилятор охлаждения - OK / без посторонних шумов
>Дефекты во время работы (шум/свист/треск): отсутствуют
>Измерение Power Supply Tester: OK см.фото
б/у рабочий

SuperMicro SC846BE16-R740B

SuperMicro SC846BE16-R740B
Серверный корпус
4U / 24×3.5" HDD-tray / BPN-SAS2-846EL1 / 5×FAN / 2×740W 80 Plus Platinum
SuperMicro SC846BE16-R740B
Китай2015
4.9
4U/BPN-SAS2-846EL1/24×3.5"HDD-tray/Cage HDD 2×2.5"tray/4×FAN/2×PWS-741-1R
  • Комплектующие
  • 1 × Chassis SuperMicro SuperMicro CSE-846BE16-R740B / CSE-846 / FACTORY CODE: ABC-02 / 01-01-836307-XXA
  • 4 × Hot Plug Fan 80×38mm 7000+rpm NIDEC V80E12BHA5-57 (x3) , San Ace 9GA0812P2M0031 (x1)
  • 1 × Воздушный кожух 4U Case SuperMicro MCP-310-49005-1N
  • 24 × HDD-tray 3.5" SuperMicro 01-SC93301-XX00C003
  • 2 × Переходник питания Molex 8980 - SATA SuperMicro
  • 2 × PSU Hot Swap 80 PLUS SuperMicro PWS-741P-1R / 740W / 80 PLUS Platinum
  • 2 × Кабель SATA SuperMicro VEGA TECH 28AWG E189529 AWM STYLE 2725
  • Кабель питания отсутствует в комплекте
  • 1 × HDD Cage 2.5" 2×HDD 2.5" SuperMicro MCP-220-00051-0N
  • 1 × Backplane SAS 6Gbs 24×SAS2/SATA3 SuperMicro BPN-SAS2-846EL1 REV: 1.10
Оригинальный корпус б/у SuperMicro SC846BE16-R740B

>>> Корпус укомплектован:
> Полным комплектом лотков для HDD
> Backplane BPN-SAS2-846EL1 на 24×HDD 3.5" SAS2/SATA3 6Gbs
> Два блока питания Hot Swap 740W 80 Plus Platinum
> Четыре вентиляторов охлаждения Hot Plug Fan 80×80×38mm 7000+rpm
> В комплекте набор крепежных болтиков для системной платы.

Полный список деталей см. в разделе Комплектация.

>>> Визуальный осмотр:
> БП 1,2: чистые, без пыли и грязи
> FAN 1,2,3,4: отсутствуют следы эксплуатации, чистые, без пыли и грязи
> Воздушный кожух: без следов эксплуатации, как новый
> Разъемы питания: как новые, без износа, плотный контакт.
> Интерфейсные кабели: как новые, без износа, плотный контакт.
> HDD-tray: как новые, без износа.

>>> Проверка на включение:
> 4×FAN проверка под нагрузкой: 4×OK
> 2×PSU проверка под нагрузкой: 2×ОК
> Backplane: 24×ОК
> Кнопка Power и Reset: ОК
> Светодиоды: ОК
б/у с рабочих серверов
Оценка внешнего вида
4+
Верхняя крышка
незначительные царапины на всей поверхности
5
Внутреннее пространство
чистое, как новое, без пыли и грязи
5
Задняя панель
как новое, все заглушки на месте
5
Левая сторона
небольшие потертости
5
Передняя панель
следы от наклеек
5
Правая сторона
небольшие потертости
4.9
Средняя оценка внешнего вида

FSP ATX-550PNR

FSP ATX-550PNR
БП ATX 2.2X
550W / ATX12V v 2.2 / APFC
Новый аналог ~3 120 ₽
FSP ATX-550PNR
Китай2014
5.0
FSP ATX-550PNR / P/N: 9PA5505601 / 550W / ATX12V v2.2 / APFC
  • Состав
  • Блок питания отсутствует в комплекте
Блок питания б/у FSP ATX-550PNR
P/N: 9PA5505601

Наличие разъемов питания:
Основной разъем питания - 20+4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) - 1x 4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) - 1x 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA - 4 шт.
Количество разъемов 4-pin Molex - 5 шт.
Количество разъемов 4-pin Floppy - 1 шт.
Длина основного кабеля питания - 37 см.
Длина кабеля питания процессора - 37 см.

>>>Проверка / осмотр:
>Целостность корпуса - без повреждений
>Провода - без повреждений и изломов
>Разъемы - без окисла, плотный, качественный контакт
>Вентилятор охлаждения - OK / без посторонних шумов
>Дефекты во время работы (шум/свист/треск): отсутствуют
>Измерение Power Supply Tester: OK см.фото
б/у рабочий

FSP ATX-500PNR

FSP ATX-500PNR
БП ATX 2.2X
500W / ATX12V v 2.2 / APFC
Новый аналог ~2 800 ₽
FSP ATX-500PNR
Китай2010
5.0
ATX-500PNR / 9PA5005301 / 500W / ATX12V v 2.2 / APFC
Блок питания б/у FSP ATX-500PNR
P/N: 9PA5005301

Наличие разъемов питания
Основной разъем питания - 20+4 pin.
Разъемы для питания процессора (CPU) - 1x 4 pin.
Разъемы для питания видеокарты (GPU) - 1x 6+2 pin.
Количество разъемов 15-pin SATA - 3 шт.
Количество разъемов 4-pin Molex - 5 шт.
Количество разъемов 4-pin Floppy - 1 шт.
Длина основного кабеля питания - 40 см.
Длина кабеля питания процессора - 40 см.

>>>Проверка / осмотр:
>Целостность корпуса - без повреждений
>Провода - без повреждений и изломов
>Разъемы - без окисла, плотный, качественный контакт
>Вентилятор охлаждения - OK / без посторонних шумов
>Дефекты во время работы (шум/свист/треск): отсутствуют
>Измерение Power Supply Tester: OK см.фото
б/у рабочий. 2014г.

FSP ATX-500PNR

FSP ATX-500PNR
БП ATX 2.2X
500W / ATX12V v 2.2 / APFC
Новый аналог ~2 800 ₽
FSP ATX-500PNR
Китай2011
5.0
ATX-500PNR / 9PA5005301 / 500W / ATX12V v 2.2 / APFC
Блок питания б/у FSP ATX-500PNR
P/N: 9PA5005301

Наличие разъемов питания
Основной разъем питания - 20+4 pin.
Разъемы для питания процессора (CPU) - 1x 4 pin.
Разъемы для питания видеокарты (GPU) - 1x 6+2 pin.
Количество разъемов 15-pin SATA - 3 шт.
Количество разъемов 4-pin Molex - 5 шт.
Количество разъемов 4-pin Floppy - 1 шт.
Длина основного кабеля питания - 40 см.
Длина кабеля питания процессора - 40 см.

>>>Проверка / осмотр:
>Целостность корпуса - без повреждений
>Провода - без повреждений и изломов
>Разъемы - без окисла, плотный, качественный контакт
>Вентилятор охлаждения - OK / без посторонних шумов
>Дефекты во время работы (шум/свист/треск): отсутствуют
>Измерение Power Supply Tester: OK см.фото
б/у рабочий. 2011г.

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