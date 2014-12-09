Данные накопители были извлечены из сервера SuperMicro.
Для работы данных дисков требуется дополнительный контроллер HBA или RAID.
>>> Тестирование компонентов: > Включение - ОК > Инициализация в OC (Windows 10) - ОК > Форматирование - ОК > Время наработки в часах - от 51875 до 52068 ч. > Режим передачи данных - SAS 12GB/s > Скорость вращения шпинделя: 7200 rpm > Температура - 25°C > Макс.рабочая температура - 85°C > Тест SMART R.Tester - См.Фото(скриншот)
б/у рабочий
222-021-0023 шт на _Шереметьево-1Тайланд2018.01
5.0
HGST HUH721212AL4204 / P/N: 0F29562 / 12TB / 7200 rpm / от 34126 до 38260 ч / 12 Gb/s
Данные накопители были извлечены из сервера SuperMicro.
Для работы данных дисков требуется дополнительный контроллер HBA или RAID.
>>> Тестирование компонентов: > Включение - ОК > Инициализация в OC (Windows 10) - ОК > Форматирование - ОК > Время наработки в часах - от 34126 до 38260 ч. > Режим передачи данных - SAS 12GB/s > Скорость вращения шпинделя: 7200 rpm > Температура - 18°C > Макс.рабочая температура - 85°C > Тест SMART R.Tester - См.Фото(скриншот)
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Backplane
SAS 6Gbs
24×SAS2/SATA3
SuperMicro
BPN-SAS2-846EL1 REV: 1.10
Оригинальный корпус б/у SuperMicro SC846BE16-R740B
>>> Корпус укомплектован:
> Полным комплектом лотков для HDD
> Backplane BPN-SAS2-846EL1 на 24×HDD 3.5" SAS2/SATA3 6Gbs
> Два блока питания Hot Swap 740W 80 Plus Platinum
> Четыре вентиляторов охлаждения Hot Plug Fan 80×80×38mm 7000+rpm
> В комплекте набор крепежных болтиков для системной платы.
Полный список деталей см. в разделе Комплектация.
>>> Визуальный осмотр: > БП 1,2: чистые, без пыли и грязи > FAN 1,2,3,4: отсутствуют следы эксплуатации, чистые, без пыли и грязи > Воздушный кожух: без следов эксплуатации, как новый > Разъемы питания: как новые, без износа, плотный контакт. > Интерфейсные кабели: как новые, без износа, плотный контакт. > HDD-tray: как новые, без износа.
>>> Проверка на включение: > 4×FAN проверка под нагрузкой: 4×OK > 2×PSU проверка под нагрузкой: 2×ОК > Backplane: 24×ОК > Кнопка Power и Reset: ОК > Светодиоды: ОК